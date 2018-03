“Homini” e la passione dell’ultima cena in mostra a Milano

Verrà inaugurata lunedì 19 marzo alle ore 18.30 presso l’Antiquum Oratorium Passionis della Basilica di S.Ambrogio a Milano la mostra “Homini. The Last Supper” dei fratelli Boga, la famiglia tradatese che in passato ha fondato anche il movimento artistico “Quando il pensiero supera il gesto”.

Saranno esposti 12 sculture, definite “Homini” più una scultura dedicata a Gesù Cristo. Una contaminazione tra acciaio e tessuti pregiati che rende gli Homini ancora più interpreti

dell’essenza umana. «Con “The Last Supper” – spiegano i tre fratelli Boga – abbiamo voluto rappresentare il pathos e la passione dell’ultima cena. I dodici Homini sono gli apostoli che circondano un Gesù Cristo imponente, radioso, divino che già trasporta alla resurrezione. L’effetto dell’installazione attualizza l’ultima cena e la fa irrompere nella spettacolare cornice dell’Antiquum Oratorium Passionis della Basilica di S.Ambrogio. Una evoluzione della nostra concezione artistica basata sulla forza dell’idea e del pensiero rispetto al gesto».

I Boga sono tre fratelli artisti di Tradate (Varese), nati a Cesano Maderno. Imprenditori e artisti, dal 1979 seguono l’orma del padre, progettando e realizzando arredi di design con la loro azienda HABITARE di Tradate (www.habitare.com), che esportano in tutto il mondo. Sono anche grandi collezionisti di opere d’arte. La loro collezione privata annovera sculture di Rodin, Giacometti, Fontana, Marino Marini, Manzù e molti altri. Importante è anche la loro quadreria con dipinti che vanno dal ‘500 ai giorni nostri.

SCHEDA MOSTRA

HOMINI. THE LAST SUPPER

Antiquum Oratorium Passionis – Basilica di S.Ambrogio

Piazza S. Ambrogio, 23/a – Milano

Dal 20 al 25 Marzo 2018

Inaugurazione lunedì 19 Marzo 18,30 – 21.00