Iannini: “Tre gruppi misti in consiglio comunale: si può fare?”

Venerdì 30 marzo il Consigliere comunale di Varese Gaetano Iannini, eletto con la lista Galimberti ma ora appartenente al gruppo misto, ha inoltrato e protocollato la richiesta al Segretario generale del Comune di Varese Francesco Tramontana – e per conoscenza al sindaco, Davide Galimberti, al presidente del Consiglio comunale Stefano Malerba ed al presidente della Commissione 1 Giacomo Fisco – di un parere sulla legittimità della proposta di variazione del regolamento del Consiglio Comunale, già accolta nella bozza di regolamento che verrà presentata nella prossima seduta della commissione.

«La proposta, lanciata dai consiglieri Simone Longhini e Luca Boldetti, è quella di portare da 1 a 3 i gruppi misti in consiglio comunale, e l’aumento del numero dei rappresentanti nelle commissioni per i gruppi con più di 8 consiglieri – spiega Gaetano Iannini, eletto con la lista Galimberti ma ora unico rappresentante del Gruppo Misto – e poichè non sono certo della effettiva legittimità della proposta ho già posto al dottor Tramontana tramite e-mail lo scorso 28 febbraio, la domanda, che chiede conferma, prima di una discussione in commissione, della possibilità che questa si possa concretizzare legittimamente oppure no, poichè per prassi consolidata i gruppi misti comunali seguono la il regolamento del Senato, a quanto mi risulta. Non ho, però, ricevuto risposta»

Da qui la presentazione protocollata e ufficiale: «ci aspettiamo in breve tempo – conclude Alternativa costruttiva, formazione a cui il consigliere appartiene, che ha emesso in giornata una nota – risposta adeguata da parte del Segretario generale del Comune di Varese».