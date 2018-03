Il grande blues al Duse, Luke Winslow King e Roberto Luti

Un grande appuntamento blues per la provincia di Varese. Venerdì 9 marzo il Teatro Duse di Besozzo ospita il concerto di Luke Winslow King e Roberto Luti, organizzato da Black&Blue in collaborazione con il comune di Besozzo.

L’americano Luke Winslow-King sarà sul palco portando con se lo spirito del New Orleans che lo contraddistingue. Cantautore e musicista è riuscito col tempo a creare un suo personale sound giocando con la passione per l’old time blues e per il ragtime, unendoli con il roots n’ roll contemporaneo. Ciò che incarna la musica di LWK è infatti a metà strada tra il nostalgico e il moderno, quasi un folk urbano, che si appropria di dinamiche sia gypsy-jazz che blues che pop.

Conosciutissimo in Italia per la sua collaborazione con lo spettacolare chitarrista Roberto Luti, venerdì sera porterà sul palco vecchi e nuovi pezzi. Se volete iniziare ad entrare nell’atmosfera, vi consigliamo il suo ultimo album “I’m Glad Troubles Don’t Always Last”, uscito nel 2016 per Bloodshot Records.

Ingresso 15 euro. Prevendite al negozio Musical Box di Besozzo di Via XXV Aprile.