Imbrattata la casetta del Parco

Ancora una casetta nel cuore del Parco Campo dei Fiori colpita dai vandali.

Dopo la baita al Pian delle Noci a Orino, all’ultimo dell’anno, è toccato all’immobile di via Dante, non lontano da dove si trovano le famose piste da sci di fondo.

L’immobile nello scorso fine settimana è stato ricoperto di graffiti colorati raffiguranti un viso e con bombolette spray sono state disegnate scritte nere (nella foto).

Un vero e proprio atto vandalico che preoccupa gli iscritti del Csi Brinzio, la società sportiva che utilizza come base logistica lo stabile di proprietà del Parco Campo dei Fiori: all’interno sono presenti docce e spogliatoi e al piano superiore quattro letti con una cucina, tanto che la casetta viene anche utilizzata come foresteria.

Battista Folador, presidente della Csi Brinzio (la squadra di calcio a 7) è parecchio arrabbiato, anche perché l’episodio non è isolato: «Già in passato abbiamo subito quelli che potremmo chiamare “dispetti”. Si è trattato di pattumiere ribaltate, sporcizia lasciata in giro e addirittura auto entrate nel campo per fare disastri col freno a mano».

Secondo Folador i vandali avrebbero agito nel corso del fine settimana. Della faccenda è stato avvisato il sindaco «e domani andrò a parlare coi responsabili del Parco».

Il punto dove si trova questa piccola casetta nel parco è al limite di un’area boschiva: è attrezzata con griglie e zona pic-nic oltre ad un percorso per il tempo libero, il “Wild Land” dove famiglie e sportivi si trovano per giornate in libertà con l’arrivo della bella stagione.

La notizia ha fatto subito il giro del paese e negli ambieneti sportivi legati al Csi.