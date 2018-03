Importante dono di “nonna Adriana” ai bimbi ricoverati

Un lascito di 230.000 euro per i bambini ricoverati in ospedale. È il dono che “Nonna Adriana” ha voluto fare alla fine della sua vita. Adriana non aveva figli né parenti stretti e per questo ha scelto di dedicare i suoi ultimi pensieri ai bimbi più fragili con una donazione alla Fondazione Il Ponte del Sorriso.

La donna non aveva mai voluto mettersi in mostra ma, già in passato, tramite una persona di sua fiducia, aveva fatto a Il Ponte del Sorriso, una donazione importante da 30.000 euro, con la quale era stato acquistato un sofisticato broncoscopio con telecamera, utilizzato sia dalla rianimazione pediatrica che nel centro di ricerca sulla morte in culla, SIDS/ALTE.

I bambini dell’ospedale avevano confezionato, con i volontari del Ponte del Sorriso, dei fiori di carta con un affettuoso biglietto, che le avevano fatto arrivare alla casa di riposo dove aveva passato gli ultimi anni.

«Non è nota la sua esatta età ma si sa che era molto anziana – commenta la presidente Emanuela Crivellaro – Non si sa nulla della sue emozioni, dei suoi dolori e dei suoi momenti felici. Si può solo cercare di immaginare quale fosse il suo aspetto e quale meravigliosa storia di vita avrebbe potuto raccontare. Di sicuro era desiderosa di rendersi utile verso chi ne aveva più bisogno e questo suo ultimo gesto d’amore conferma la generosità e la delicatezza del suo cuore. Il suo ricordo resterà indelebile nei sorrisi dei bimbi che Il Ponte del Sorriso potrà aiutare grazie a lei. E i bambini dell’ospedale saranno simbolicamente i nipoti che non ha mai avuto».