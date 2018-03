Gianfranco Librandi nuovamente eletto alla Camera

Gianfranco Librandi, noto imprenditore saronnese, è stato eletto nella fila del Pd alla Camera.

Per il numero uno della Tci, azienda che produce componenti led (nella foto: la visita di Matteo Renzi prima del referendum del 4 dicembre 2016), è una conferma visto che nel 2013 era stato eletto con Scelta civica.

Nel luglio scorso il passaggio al Pd di Matteo Renzi (che aveva visitato anche l’azienda) e a gennaio l’ufficializzazione della candidatura nel medesimo collegio del debutto, il plurinominale Lombardia 1 che comprende Bollate e Sesto San Giovanni. Librandi era il terzo in lista ma Barbara Pollastrini, che lo precedeva, è risultata eletta anche nella circoscrizione di Monza. La legge elettorale prevede che in questo caso il candidato venga eletto dove il partito ha preso meno voti e così Pollastrini ha “lasciato il posto” a Librandi. Per il saronnese è così arrivata dunque la rielezione.