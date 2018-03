Imprese, circa una su tre in Lombardia ha più di 20 anni

Sono oltre 243 mila in Lombardia le imprese con più di 20 anni di attività, il 28,9% del totale. A Milano sono 86 mila (28,7%), a Brescia oltre 31 mila (29,9%), a Bergamo circa 26 mila (35%), a Varese più di 19 mila e a Monza e Brianza più di 15 mila. Emerge da una elaborazione e stima della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Registro Imprese.

Al via la prima edizione del Premio “Impresa e Lavoro”, il riconoscimento della Camera di Commercio a favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese di Milano, Monza e Brianza e Lodi, che si sono contraddistinti per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema socio-economico del territorio. L’iniziativa raccoglie l’eredità delle precedenti edizioni territoriali: Milano Produttiva nel capoluogo lombardo, Brianza Economica a Monza e Premio Fedeltà al Lavoro a Lodi.

“Premio Impresa e Lavoro” L’edizione 2018 del Premio prevede 500 riconoscimenti, ripartiti tra dipendenti e imprese. L’iniziativa è disciplinata da un apposito regolamento e consiste nell’assegnazione, ai vincitori, di una medaglia del conio camerale e di un diploma personalizzato. Al bando possono partecipare le imprese aventi sede legale e/o unità operativa nei Comuni della Città Metropolitana di Milano o delle province di Monza e Brianza e di Lodi, iscritte al REA della Camera di Commercio che svolgono ininterrottamente la propria attività da almeno 20 anni. Inoltre, possono partecipare al bando i lavoratori dipendenti che prestano o abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno 20 anni presso la medesima impresa o ramo d’impresa o associazione rappresentativa di interessi economici, aventi sede legale e/o unità operative nei Comuni della Città Metropolitana di Milano o delle province di Monza e Brianza e di Lodi, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio. Le cerimonie di premiazione si terranno domenica 10 Giugno 2018, presso il Teatro alla Scala di Milano, dove verranno premiate le imprese di Milano e Lodi, e domenica 1 Luglio 2018, presso la Villa Reale di Monza, per le imprese della Brianza. Le Domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica fino al 15 Aprile 2018 alle ore 12:00. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro. Per informazioni: premio.impresaelavoro@mi.camcom.it

Due nuovi premi per raccontare le storie di impresa Prima edizione anche per i premi “Imprenditore 4.0″ e “Imprenditore 4.0 – Design” rivolti ai titolari di imprese – iscritte al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – che si mettano alla prova scrivendo una breve storia sul ruolo delle tecnologie digitali a supporto del proprio business. Dal 12 marzo al 13 aprile sarà possibile votare i racconti attraverso i canali Facebook: Youcamera-MI e Youcamera-MB. Gli autori delle “storie di impresa” più votate saranno premiati con le opere d’arte realizzate da un artista individuato appositamente da La Triennale. Per partecipare è necessario inviare il racconto, corredato della modulistica e documentazione all’indirizzo email: marketingterritoriale@mi.camcom.it entro il 7 marzo. Il regolamento completo è disponibile sul sito http://www.milomb.camcom.it/premio-imprenditore-4.0-e-imprenditore-4.0-design. Per informazioni: marketingterritoriale@mi.camcom.it. La Camera di commercio promuove inoltre la prima edizione del Premio YouCamera riservato ai video di impresa, pubblicati sul canale YouTube della Camera di commercio www.youtube.com/CameraCommercioMi. Il Premio prevede due sezioni: Miglior Video d’Impresa, aperta a tutte le imprese dei tre territori e Miglior Video Espositore Fiera Milano, rivolta a tutte le imprese espositrici agli eventi fieristici di Fiera Milano. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione al canale YouCamera, inviare il video alla email: redazione@youcamera.it e procedere alla pubblicazione secondo le modalità previste dal regolamento.

Tra i video della Sezione “Miglior Video di Impresa” inviati e pubblicati entro le ore 12:00 del 10 aprile 2018, saranno selezionati 6 finalisti, che saranno votati in un’apposita playlist del canale Facebook YouCamera- Mi, a partire dalle ore 12:00 del 23 aprile 2018. I video della sezione “Miglior video Espositore alle manifestazioni Fiera Milano Spa” dovranno essere inviati e pubblicati entro le ore 12:00 del 7 maggio 2018 e una giuria selezionerà i 3 video vincitori. Per maggiori informazioni: redazione@youcamera.it