In quattrocento per il rapper Tedua

Almeno quattrocento le ragazze e i ragazzi che si sono presentati al negozio Varese Dischi per incontrare il rapper.

Tedua ha fatto tappa in città, martedì 27 marzo, in occasione dell’uscita del suo nuovo disco dal titolo “Mowgli” e ad accoglierlo c’era una lunga fila di fan, per lo più giovani e giovanissimi che amano il rap.

Foto di Raffaele Della Pace / Video Lorenzo Pietri