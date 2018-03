Inarzo in festa per il compleanno del comune

Domenica 18 marzo 2018, saranno sessant’anni da quando Inarzo è stato costituito in Comune autonomo.

Il sindaco Fabrizio Montonati e l’amministrazione comunale hanno voluto organizzare una festa “per ricordare tutti i nostri concittadini che sessant’anni fa sono riusciti a realizzare il loro sogno di avere un Comune autonomo e per celebrare l’occasione abbiamo pensato di dedicare proprio a questa importante data il piazzale centrale del paese”.

Da domenica 18 marzo 2018 questa piazza, uno dei luoghi più frequentati di Inarzo, che ospita il parco giochi, il mercato, la casa dell’acqua e la fermata dell’autobus, si chiamerà “Piazzale 18 Marzo 1958“.

Il ritrovo per tutta la cittadinanza è fissato per le ore 9.15 davanti al Municipio, seguirà il discorso del sindaco, l’intitolazione della piazza, la deposizione di una corona al monumento dei caduti e la santa messa. Al termine un aperitivo per tutti.

Allieterà la celebrazione la filarmonica Amilcare Ponchielli di Vedano Olona.