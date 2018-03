Inca-Cgil: sabato gli esperti del Patronato in piazza Podestà

Sabato 24 marzo il patronato Inca della Cgil, sarà in tutte le piazze dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, per rilanciare il tema dei diritti e della tutela individuale capace di rispondere a vecchi e nuovi bisogni dei cittadini.

A Varese l’appuntamento sarà dalle 9.30 alle 12.30, in piazza del Podestà.

«Tutti i giorni siamo presenti nelle nostre sedi in tutta la provincia – spiegano i responsabili del Patronato – e straordinariamente sabato 24 marzo saremo a Varese in piazza del Podestà per parlare con la cittadinanza di salute, malattia, previdenza, immigrazione, emigrazione, infortuni, disabilità, disagio economico, lavoro, paternità, maternità, invalidità civile».

Operatori ed esperti del patronato saranno a disposizione per chiarire i dubbi, rispondere alle domande ed indicare soluzioni.