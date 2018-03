Incendio nei boschi di Pino e Tronzano

Numerose unità dei vigili del fuoco sono state impegnate, dalle 14 alle 18 circa, nella zona tra Pino e Tronzano, quasi al confine con la Svizzera, per un incendio boschivo.

Il rogo, alimentato dal forte vento, è partito in zona detta “il poggio”. Le fiamme si sono estese molto vicino alla ferrovia e alla Statale 394. I pompieri sono intervenuti sul posto con squadre appiedate e piccoli mezzi, in grado di muoversi sulla stretta strada che conduce in zona.

Sono stati interessati dal fuoco circa 7mila mq di area boschiva. I vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Luino e Laveno Mombello con quattro automezzi hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso. Alle operazioni hanno collaborato i volontari A.I.B. (Antincendio boschivo) della comunità montana.

Articolo aggiornato alle ore 19.30 di giovedì 8 marzo 2018