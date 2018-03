Incendio a Castello Cabiaglio, brucia una casa

Un incendio scoppiato a Castello Cabiaglio nella serata di giovedì 29 marzo ha divorato un’abitazione di via Mazzini, nella zona “case nuove” del paese.

Sono stati i vicini di casa ad accorgersi di quello che stava accadendo, vedendo il fumo che si sollevava dal tetto dell’abitazione. Subito hanno dato l’allarme, permettendo così alle due persone che erano in casa -un padre e suo figlio- di mettersi in salvo. L’incendio dalla parte superiore dell’abitazione si è infatti spostato rapidamente in quella inferiore, anche perchè il lavoro dei soccorritori non è stato facile.

Le piccole vie del borgo non hanno infatti permesso ai Vigili del Fuoco di portare fino ai piedi dell’abitazione tutte le attrezzature normalmente utilizzate in queste situazioni. Così a combattere contro il fuoco sono arrivati 20 uomini e 9 mezzi, lasciandone però la gran parte parcheggiati nella piazza del Municipio. Potendo contare su un solo idrante presente nella zona è scattata anche una gara di solidarietà tra tutti i vicini che con canne dell’acqua e anche attraverso una catena umana di secchi hanno cercato di portare più acqua possibile ai pompieri.

Su richiesta dei vigili del fuoco è stato allertato anche un mezzo modulare del COAV Valli del Verbano, uno dei mezzi speciali della protezione civile che si occupa di antincendio boschivo e che quindi riesce ad operare anche nei punti più difficili (si tratta di uno di quei mezzi che ha operato durante l’incendio del Campo dei Fiori, ndr). Presenti per precauzione anche un’ambulanza e i Carabinieri.