Incendio nei boschi di Pino e Tronzano

Numerose unità dei vigili del fuoco sono impegnate, dalle 14, nella zona tra Pino e Tronzano, quasi al confine con la Svizzera, per un incendio boschivo.

Il rogo, alimentato dal forte vento, è partito in zona detta “il poggio”. Le fiamme si sviluppano molto vicino anche alla ferrovia e alla Statale 394 (foto d’archivio). I pompieri stanno operando sul posto con squadre appiedate e piccoli mezzi, in grado di muoversi sulla stretta strada che conduce in zona.

Particolarmente monitorata la strada, per il traffico stradale dei frontalieri in rientro a partire da metà pomeriggio. Segnalata la situazione anche la situazione al gestore ferroviario, per le opportune misure precauzionale (la linea vede un intenso traffico merci e alcuni treni passeggeri).

Articolo aggiornato alle ore 17.30 di giovedì 8 marzo 2018