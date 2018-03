Incendio palazzina, quattro intossicati

Fiamme in una palazzina a Samarate in via san Francesco. L’allarme è scattato questa sera, sabato 17 marzo attorno alle 20.50.



Dalle prime informazioni sul posto sono intervenuti i carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, oltre al 118.

I sanitari si sono occupati del soccorso di quattro persone rimaste leggermente intossicate dal fumo.

In corso gli accertamenti sulla dinamica.

In serata un altro incendio in abitazione, questa volta a Leggiuno, a causa di una canna fumaria che ha preso fuoco.