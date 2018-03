Incidente in A8, traffico in tilt

Mattinata difficile per gli automobilisti in viaggio sulla A8 verso Milano.

Un’auto e un furgone si sono scontrati intorno alle 9 nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, più o meno all’altezza dei ponti di Olgiate Olona.

Non si segnalano feriti ma solo un traffico fortemente rallentato. Sul posto -come mostrato nel video delle webcam di Autostrade per l’Italia- si nota infatti come auto e camion sono stati deviati su una sola carreggiata per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi incidentati.