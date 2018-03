Incidente all’alba, l’auto finisce giù dalla scarpata

L’auto, uscita di strada, è finita lungo una riva molto scoscesa. È successo alle prime ore del mattino di domenica 11 marzo, intorno alle 5.30, in via Lugano a Cantello.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver sfondato le barriere di protezione laterale è precipitato in una scarpata per una ventina di metri.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente.