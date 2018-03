Incidente sulla statale 394, ferita una giovane

Incidente poco dopo le 10 di domenica 18 marzo sulla strada statale 394 tra Gavirate e Cocquio Trevisago. Una Fiat panda e una Rover, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Ad avere la peggio una ragazza che era a bordo della Panda che è rimasta incastrata nella automobile. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la giovane dalle lamiere che è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, che hanno provveduto a regolare il traffico sulla statale, e l’elisoccorso.

