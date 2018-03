Incidente durante il taglio del bosco, soccorso un 65enne

Un 65enne è rimasto ferito durante alcuni lavori di taglio piante nel fitto bosco attraversato dalla strada Menzago-Jerago, in territorio di Sumirago.

(foto d’archivio)

È avvenuto intorno alle 9.40: l’uomo era impegnato insieme ad altre persone nello spostamento dei tronchi già tagliati, durante l’operazione di traino qualcosa è andato storto. L’uomo ha riportato la frattura di una gamba, ma inizialmente le sue condizioni sembravano ancora più gravi.

Sul posto sono intervenute auto medica e ambulanza del 118, con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo. Fin dall’inizio infatti era apparso chiaro che il punto dove era avvenuto l’incidente avrebbe reso disagevole il recupero dell’uomo. Una volta in posto i pompieri hanno collaborato con il personale della Croce Rossa di Gallarate per spostare la barella sul terreno impervio e fangoso, fino alla più vicina strada sterrata su cui si era fermata l’ambulanza.

L’uomo è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite significative ma non in pericolo di vita.