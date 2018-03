Incontro sulla dislessia con Davide Baroncini e Alessia Galli

Martedì 20 marzo alle ore 20.45 presso il Cubo di Cardano al Campo, Davide Baroncini e Alessia Galli saranno i relatori di un incontro rivolto a genitori ed insegnanti sulla tematica della dislessia.

L’incontro è gratuito, ma sono già esauriti i 150 posti disponibili nella sala convegni.

Il “Disturbo Specifico di Apprendimento” sarà trattato non solo attraverso la spiegazione dei meccanismi neurologici alla base degli schemi di funzionamento del bambino dislessico e degli aspetti emotivi connessi ma anche come occasione per mostrare le numerose risorse dei bambini dislessici e le loro grandi potenzialità, difficili da vedere per chi si limita a cercare solo gli strumenti dispensativi applicabili.

L’incontro ha dunque diverse finalità: incoraggiare i bambini e i ragazzi, aiutandoli a prendere consapevolezza delle proprie innumerevoli potenzialità, rassicurare le famiglie, che vivono l’angoscia di non sapere come aiutare il bambino e infine offrire uno sguardo costruttivo ai docenti, fornendo spunti per possibili strategie di intervento.