InfoJobs e Ascom: insieme per lo sviluppo del mercato del lavoro

Durante tutto il corso del 2017, secondo i dati dell’Osservatorio InfoJobs sul Mercato del Lavoro, le offerte di lavoro in Lombardia sono cresciute del 17,6% rispetto all’anno precedente. Con questa performance, la Lombardia si conferma la regione più attiva in Italia, raggiungendo il 33,1% del totale delle offerte nazionali.

In un quadro di rinnovata fiducia, anche il mercato del lavoro della provincia di Varese si conferma in crescita con un aumento del 6,1% rispetto al 2016. La provincia raggiunge così una quota del 5,7% posizionandosi al quinto posto a livello regionale.

Analizzando le categorie professionali, quella più richiesta in provincia risulta essere Manifatturiero produzione e qualità, con una quota del 25,7% del totale, seguita da Vendite (9%) a pari merito con Commercio, GDO e Retail.

Tra i settori lavorativi con un maggior numero di offerte il settore Commercio, distribuzione e GDO si posiziona al secondo posto con il 13,4% degli annunci sul portale, seguendo il mondo PR ed Eventi (17,5%). In terza posizione il mondo ICT (10,6%) e a completare la top 5 Telecomunicazioni (10,5%) e Servizi ambientali (6,9%).

Per creare nuove opportunità sul territorio e incentivare l’occupazione e l’economia in provincia di Varese, InfoJobs ha stretto una partnership con Ascom, Associazione Commercianti della zona tra Busto Arsizio, che abiliterà un circolo virtuoso tra le piccole-medie realtà commerciali della zona, supportandone lo sviluppo e l’incontro di domanda e offerta di lavoro. Questa collaborazione prevede infatti un’agevolazione per le aziende associate ad Ascom che desiderano utilizzare InfoJobs quale strumento di riferimento per la ricerca dei migliori candidati.

“Siamo molto contenti di questa nuova partnership che, grazie a un’associazione radicata sul territorio come Ascom, ci permette di supportare ancora meglio le aziende e lo sviluppo dell’occupazione a livello locale” afferma Melany Libraro, CEO di Schibsted Italy (Subito, InfoJobs e Pagomeno). “Con questo nuovo servizio le aziende associate della Provincia di Varese troveranno nella nostra piattaforma il luogo ideale per il corretto matching tra domanda e offerta di lavoro”.

“La nostra Associazione da sempre si occupa di ricercare soluzioni vantaggiose per gli imprenditori. Per questo motivo abbiamo stipulato la convenzione con InfoJobs, volta a valorizzare ancora di più la quota associativa delle imprese ed offrire una ulteriore possibilità di accedere a servizi utili alle imprese, a condizioni particolarmente vantaggiose”, dichiara Alessandro Castiglioni, Vice Direttore di Ascom.

L’Ascom (Associazione Commercianti – Confcommercio) di Busto Arsizio opera sul territorio di competenza della zona Alto Milanese e precisamente per i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona. Annovera quasi 2000 associati suddivisi nei tradizionali settori del terziario, e cioè dettaglio, ingrosso, turismo – pubblici esercizi e servizi.

Attraverso la propria Società srl eroga ogni tipo di servizio alle imprese, dai tradizionali contabilità ed elaborazione libri paga ai settori ecologia, sicurezza, igiene alimentare finanza pubblica e privata, formazione professionale.L’Associazione invece si occupa di problemi più strettamente legati al mondo associativo, informare e aggiornare le imprese, e ricercare soluzioni vantaggiose per gli imprenditori attraverso per esempio il sistema delle convenzioni.

InfoJobs (www.infojobs.it) è la piattaforma di recruitment online numero 1 in Italia per l’offerta di lavoro con oltre 7 milioni di profili iscritti e oltre 90.000 aziende iscritte. Qualità, innovazione e semplicità del servizio sono le parole chiave della strategia di InfoJobs, che conta su oltre 1.000 nuove offerte pubblicate ogni giorno per un totale di 40.000 offerte attive mensili. La piattaforma tecnologica, disponibile anche su app, di InfoJobs favorisce un rapido job matching tra le aziende e i migliori talenti. InfoJobs è parte di Schibsted Media Group (www.schibsted.com), multinazionale norvegese fondata nel 1839 che oggi conta 6.900 dipendenti e opera con successo in 30 Paesi nei mercati editoriale (quotidiani, TV e free press), digital (news e annunci classificati) e mobile (servizi).