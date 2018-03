Informazioni e screening per la giornata mondiale del rene

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, il Servizio di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Galmarini di Tradate organizzerà una giornata informativa e di prevenzione della malattia renale cronica in collaborazione con la Pro Loco di Tradate e con l’Associazione Diabetici Tradate.

I medici e gli infermieri saranno presenti giovedì 08 marzo 2018 in piazza Nelson Mandela a Tradate dalle 10,00 alle 17,00 per fornire chiarimenti in merito e distribuire materiale informativo. Coloro che lo desiderano, avranno la possibilità di effettuare gratuitamente un piccolo screening preventivo: la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, test sulle urine, con assoluto rispetto della privacy.

Una adeguata prevenzione delle malattie renali, peraltro in continuo aumento, si realizza con un precoce riconoscimento dei primi segni, spesso misconosciuti.