Inizia la primavera, neve tra Castellanza e Busto

Neve di primavera tra Busto e Castellanza. In molti ieri sera, tra le 23 e la mezzanotte, sono rimasti stupiti nell’affacciarsi alla finestra e nel vedere una vera e propria bufera di ghiaccio che è durata poco meno di un’ora e ha imbiancato tutta la zona di Busto Arsizio che si affaccia sul Sempione, al confine con Olgiate Olona e Castellanza. Nella foto in alto, scattata dal nostro lettore Federico Vialetto, ecco come si presentava una via di Castellanza attorno alla mezzanotte.