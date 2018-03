Iniziato lo sgombero delle discariche maleodoranti in via Friuli

Una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni tipo e un odore insopportabile si notavano in via Friuli passando nella stradina che conduce al canile municipale di Varese. Detriti, residuo di cantiere, vecchi mobili, elettrodomestici e altri oggetti gettati ovunque in una cascina abbandonata.

Galleria fotografica una discarica in via n 4 di 9

Chi passava dalla stradina che conduce al canile non poteva non notare quello scempio.

E così è successo anche durante l’ultimo sopralluogo al rifugio per cani del Sindaco Davide Galimberti rimasto impressionato dall’indecoroso spettacolo ( come dimostrano le foto scattate qualche giorno fa da un lettore e postate sul gruppo Facebook: “Oggi nel Varesotto“)

Galimberti aveva, quindi, fatto la segnalazione ad Aspem chiedendo un intervento urgente di sgombero di rifiuti e detriti abbandonati anche da diverso tempo.

Proprio nella giornata di ieri, giovedì 8 marzo, l’azienda partecipata ha iniziato a ripulire la vasta area che comprende diverse discariche a cielo aperto. Per la più impegnativa, quella relativa alla cascina raccontata dalle foto, si sta ragionando su come affrontare il maxi sgombero dato che la costruzione è pericolante.