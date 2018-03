“Innovare nella tradizione. Le imprese familiari alla sfida del cambiamento“. È questo il titolo dell’incontro che si terrà martedì 17 aprile alle 15 nella sede dell’Unione degli industriali di Gallarate. Il tema del family business è un classico nel dibattito tra gli economisti italiani, proprio perché considerato un elemento strutturale del capitalismo del Belpaese, e con esso le sue principali declinazioni in termini di passaggio generazionale, organizzazione manageriale e di una nuova governance per una crescita sostenibile nel lungo termine.

All’incontro interverranno: Pier Mario Barzaghi di KPMG, Johan Bode, esperto in M&A e Governance aziendale, Paolo Ferrari AD Comoli & Ferrari, Silvia Rimoldi, responsabile del Centro di eccellenza family business di KPMG.

PierMario Barzaghi, Partner con notevolissima esperienza. Ha seguito situazioni delicate e importanti in gruppi a livello italiano ( da Nuova Parmalat a Esselunga a Ferrero) ma anche sul territorio, conosce ed ha conosciuto i più importanti imprenditori e manager italiani. Stimato da imprenditori e professionisti di primo livello.

Johan Bode, olandese, vive a Varese da 20 anni e in Italia dall’88 (in uno special del magazine della Camera di Commercio indicato tra i “VIP” che hanno deciso di vivere a Varese), oltre ad avere seguito transazioni e gruppi molto rilevanti a livello mondiale, conosce bene l’Europa, US ma anche il medio oriente dove è stato per lunghi periodi. Ha seguito sul territorio varie operazioni. È nel CdA di alcune società rilevanti del territorio e vicino ad alcune famiglie imprenditoriali, per aiutare a fare “il salto di qualità”, anche (ma non solo) nelle transazioni M&A e uscire dalla “provincialità”, nonché facilitare il passaggio generazionale. Attento ad opportunità di startup innovative . Socio in Quvestra – azienda vinicola.

Paolo Ferrari, classe 1980, AD del Gruppo Comoli & Ferrari e imprenditore di terza generazione. Il Gruppo è una azienda dinamica e in forte evoluzione negli ultimi anni diventando, da PMI, un gruppo di 400 milioni di fatturato.

Silvia Rimoldi, giovane ma affermato partner, responsabile dell’intera area Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nata e cresciuta a Busto Arsizio. Responsabile del Centro di Eccellenza Family Business, KPMG.