Andranno a letto un po’ più tardi del solito, ma si sa: la politica non ha orari.



E quindi questo piccolo strappo alla regola sarà permesso per i giovani che venerdì prossimo parteciperanno – come protagonisti – all’insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi che per l’occasione si terrà al Teatro Soms di Caldana, tra l’altro, proprio nella sede del Consiglio comunale dei “grandi”.

L’appuntamento per l’insediamento è per venerdì 16 marzo 2018 ore 20.30.



«Il consiglio comunale dei ragazzi – spiega il sindaco Danilo Centrella nella lettera di invito – rappresenta una reale possibilità di crescita socio culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici, verso le istituzioni e verso le comunità, a sostegno dell’amministrazione comunale, sempre più attenta alle esigenze dei cittadini, a partire dai più piccoli».

Quindi il sindaco invita gli alunni e tutti i cittadini a partecipare alla prima seduta del “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”.