Insegnanti da tutta Europa all’Istituto Comprensivo Galilei

Insegnanti da tutta Europa all’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Tradate. La scuola ha accolto, dal 5 al 9 marzo, i partners europei nell’ambito del Progetto Erasmus+. Gli insegnanti di Spagna, Portogallo e Romania hanno visitato le scuole dell’istituto che insieme hanno collaborato nello studio delle varie epoche storiche, utilizzando metodologie diverse.

Il progetto “Writing our history, creating our planet” è iniziato nel 2017, terminerà nel 2019 e prevede diversi momenti di scambi di idee e di proposte operative tra i paesi partecipanti. In questa occasione anche gli studenti di tutte le scuole, elementari e medie, si sono preparati e hanno organizzato una grande accoglienza, tra spettacoli, scenografie e rappresentazioni storiche. Grande soddisfazione è stata espressa sia dall’istituto che dai ragazzi.