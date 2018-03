Intitolata una via a Oriana Fallaci

E’ stato scoperto questa mattina (sabato 24 marzo) il telo che copriva il cartello di intitolazione della via a Oriana Fallaci.

Presenti all’inaugurazione, oltre al Sindaco Andrea Tessarolo che insieme alla maggioranza ha sostenuto l’iniziativa, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Emanuele Monti consigliere di Regione Lombardia.

La decisione di intitolare una via alla giornalista e scrittrice scomparsa nel 2006 era stata approvata con una delibera dell’ottobre del 2017. Contro la scelta della giunta comunale. apparve uno striscione di rimostranza con la scritta “Not in my name” e seguirono diverse polemiche.

Stamattina, al taglio del nastro, il sindaco ha tenuto un discorso rivolto ai cittadini presenti. La nuova via si trova in una zona residenziale, nei pressi di via Genova.