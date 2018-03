Intolleranze alimentari: come riconoscerle e come curarle?

Terzo incontro con il dottor Alessandro Scorba, che affronta con un linguaggio chiaro e concreto i principali temi relativi alla salute.

L’appuntamento, proposto dall’associazione Michi Raggio di Sole, è in programma questa sera – giovedì 15 marzo – alle 21 in Sala Frontalieri del Comune di Arcisate.

Questa sera si parla di intolleranze alimentari. Il dottor Scorba risponderà alle domande più importanti su questi disturbi: cosa sono le intolleranze alimentari, come riconoscerle, come prevenirle e come curarle.

La serata è aperta a tutti ed è ad ingresso libero.

QUI la locandina con i dettagli della serata