Invade un terreno con le sue pecore e minaccia tutti col coltello, arrestato

Invade, con le sue pecore, il terreno coltivato di un agricoltore ma per cacciarlo è servito l’intervento di polizia locale e carabinieri di Busto Arsizio che hanno dovuto anche disarmarlo del coltello col quale pensava di evitare l’identificazione.

Nella serata di ieri (giovedì) gli uomini del nucleo operativo e radiomobile sono dovuti intervenire a Cairate in supporto agli agenti della polizia locale per arrestare un pastore romeno in evidente stato di ebrezza. L’uomo è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

Gli agenti della polizia locale erano intervenuti su richiesta di un cittadino di Cairate, agricoltore, a causa di una violenta lite in corso con citato romeno, per ragioni dovute al mancato rispetto delle pertinenze delle zone di pascolo; di fatto il pastore con il suo gregge aveva invaso i terreni coltivati e si rifiutava di andarsene.

Il romeno, evidentemente ubriaco, non si è fermato nemmeno davanti agli agenti e, al tentativo di identificazione, ha risposto estraendo e brandendo un grosso coltello che ha agitato contro l’agricoltore e contro gli operatori di polizia, minacciandoli ed opponendosi ad ogni forma controllo.

L’arrivo dei carabinieri ha permesso, infine, l’immobilizzazione forzata e definitiva dell’esagitato. L’efficace collaborazione tra la polizia locale ed i carabinieri ha permesso di evitare la degenerazione di una situazione che stava diventando complicata.