Fermati per un’inversione, scattano sequestro e denuncia

Sequestro dell’auto, due denunce, cinque verbali per reati amministrativi e 1.000 euro di multa. Due cittadini peruviani pagano a caro prezzo la manovra non consentita nella mattina di venerdì 9 marzo, intorno alle 10.30, all’incrocio tra le vie Venegoni e Vespucci.

Una pattuglia della polizia locale di Gallarate ha notato un’auto (una Ford Fiesta del 2002) eseguire una inversione in contrasto con quanto previsto dal codice della strada. Dopo un breve inseguimento a sirene spiegate, il veicolo è stato fermato nella strada retrostante l’Esselunga, nella zona di via Riva.

Dal controllo incrociato dei documenti forniti dal conducente e dal passeggero, è emerso che i due cittadini extracomunitari si trovano in Italia da oltre 10 anni senza regolare permesso, in violazione della legge Bossi-Fini.

Per entrambi, ben conosciuti dalle forze dell’ordine anche per il lungo curriculum di precedenti di polizia, è scattata la prima denuncia. Alla quale sono seguiti altri guai, emersi dalla verifica dell’automobile in loro possesso, risultata non assicurata e non più iscritta al registro automobilistico, a causa della falsa intestazione riconducibile a un cittadino italiano irreperibile che risulta proprietario di oltre cento vetture.