Investito a Besozzo, muore un uomo di 64 anni

Grave incidente questa mattina poco dopo le 6 a Besozzo.

Un’auto ha investito un uomo che camminava lungo via XXV Aprile. Nell’impatto la vittima, di 64 anni, è stata sbalzata. Gravissime le ferite riportate: trauma cranico e toracico. Immediati i soccorsi: il 118 è intervenuto con due ambulanze e l’automedica. I sanitari hanno soccorso l’uomo le cui condizioni apparivano gravissime e lo hanno portato all’ospedale di Varese.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei medici del pronto soccorso : troppo profonde le ferite.

Anche la donna al volante, di 34 anni, è stata assistita per malore causato dallo shock e trasportata all’ospedale di Cittiglio.

I carabinieri della stazione di Besozzo hanno operato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica.

La via XXV Aprile è la strada principale del paese che porta in centro provenendo da Brebbia. Il punto dove è avvenuto il sinistro è nei pressi di una banca dove incomincia una serie di attraversamenti pedonali intervallati dall’unico semaforo presente in paese.