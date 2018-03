Irish Party e Tarantella, il fine settimana alla Coopuf

Appuntamento alle Cantine Coopuf per un fine settimana, come sempre, ricco di iniziative. Allo spazio di Via De Cristoforis si parte venerdì 16 marzo, alle 16 e 15 con il jazz di “Tommaso Starace Organ Trio”. Da oltre 20 anni stabilmente nella capitale britannica, Tommaso Starace ha collezionato molti consensi da parte della stampa specializzata per la qualità del suo linguaggio post-bop. Un insieme di lirismo mediterraneo e attitudine afroamericana connotano in modo originale il suono del sassofonista italo-australiano che, anche grazie alla partecipazione a importanti Festival, gode oramai di una solida reputazione nel panorama jazz inglese.

Sabato 17 marzo, alle 22.00 l’appuntamento è con “Irish Party” con i The Clurs. La festa più verde di tutta la provincia di Varese, birra a fiumi, cappelli color quadrifoglio e tanta voglia di ballare. On stage The Clurs, giovane e nuova band nostrana che si ispira ai grandi nomi della scena

Irish Rock come Dropkick Murphys, Flogging Molly, The Dubliners, The Mahones, The Tossers, che ci farà ballare e pogare come non mai. Ingresso libero. Domenica un’intera giornata dedicata alla Tarantella Calabrese, con seminari di strumenti popolari, cena tipica e serata live con i Progetto Tarantella.

Il programma:

Ore 17 iscrizione per i seminari

Ore 17 e 30 inizio dei seminari di

ORGANETTO: Fortunato Stillittano

BALLO TARANTELLA E PIZZICA: Valentina Donato

TAMBURELLO e LIRA CALABRESE: Giovanni Iapichino

Info: 3396177718

Ore 20 Cena con piatti tipici: Maccheroni al sugo (piccante e non), Salsiccia con peperonata e insalata mista. Dolce e Frutta fresca. È gradita la prenotazione. Per info e prenotazione (cena e seminari)

Giovanni Iapichino 3335095858 – Solo Cena 20€ (escluso bevande), Cena + Seminari 30 €

Ore 21 Concerto

– PROGETTO TARANTELLA –

con Fortunato Stillittano & Valentina Donato

Parteciperanno alcuni ospiti tra cui:

Paolo Sofia (Quartaumentata)

Nino Triolo

Pino Lentini

Ingresso per il concerto 5€

Indirizzo: Cantine Coopuf – Via Carlo De Cristoforis, 5 Varese

Contatti: info@coopuf.org

Info seminari: 3396177718

Prenotazione cena e seminari: Giovanni Iapichino 3335095858

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pg/cantinecoopuf/about/?ref=page_internal

Pagina Evento: https://www.facebook.com/events/217555898818185/