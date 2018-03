Italia-Giappone, l’incontro tra due cori alla chiesa Gesù Divin

Giovedì 22 marzo alla chiesa Gesù Divin Lavoratore (via Gramsci 95) a Moriggia si terrà un concerto in occasione del primo scambio culturale tra il Coro Neovibes e il coro giapponese di voci femminili Coro Voces Fidels del maestro Ko Matsushita.

Il Coro Voces Fidels nasce nel 2010 ed è composto da 70 voci femminili provenienti da diversi college ed università di Tokio. Nello stesso anno ha ricevuto come riconoscimento due medaglie d’oro al Musica Religious Olomouc in Repubblica Ceca e ed esegue concerti in Italia, Ungheria e Belgio.

IlCoro Neovibes (nato dalla fusione del latino NEO e dell’inglese VIBES vibrazioni) è una formazione corale polifonica formatasi nell’aprile 2016 è composta da circa 30 elementi tra i 15 e i 26 anni, giovani voci accomunate dalla passione per la musica e il canto corale. La volontà del CORO è quella di fare da ponte tra diverse epoche, di avvicinare l’antico al moderno grazie all’interpretazione di brani composti in diversi secoli fino ai giorni nostri.

Ingresso libero, dalle ore 21.