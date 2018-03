Iuliano Gallo lancia la sfida tricolore a Parrinello

Si profila all’orizzonte la grande occasione tricolore per Iuliano Gallo, il pugile nato in Calabria ma cresciuto sul ring di Varese sotto la guida del maestro Lauri e passato professionista nel 2015.

Sabato 31 marzo, nella palestra comunale di Ronago (paese in provincia di Como al confine con la Svizzera), il 25enne del Panthers Boxing Team cercherà di far leva anche sul tifo del pubblico amico per conquistare la corona italiana dei pesi Supergallo.

Il suo avversario per il titolo nazionale sarà Vittorio Parrinello, 35enne campano che nel maggio 2017 ha perso il match per la corona dell’Unione Europea contro Luca Rigoldi, lo stesso pugile che batté Gallo nel primo tentativo tricolore di quest’ultimo (il 10 dicembre 2016 a Montichiari).

Il match per il titolo italiano sarà naturalmente il clou della riunione (a cui collabora il Royal Boxing Team) del 31 marzo nella palestra diretta da Marco Lucca che è di fatto un distaccamento della sede dei Panthers. La serata prevede alcuni incontri tra dilettanti in apertura (spiccano i nomi di Christopher Papa e Jana Diemberger) seguiti da quelli “pro”. Di certo il veterano Bozzoni sfiderà Brusa sulla distanza delle quattro riprese mentre tra i pesi massimi Marco Miano se la vedrà con il kosovaro Xhohaj Labinot.

L’organizzazione ha intanto definito il costo della serata. I tavoli a bordo ring da quattro persone (che prevedono il servizio di champagne e tagliata) costeranno 100 euro. Il biglietto per i primi posti costa 20 euro, il soppalco 10 euro.