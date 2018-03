Javorcic contento tre volte: «Vittoria, carattere e nessun gol preso»

Vittoria 1-0 contro lo Scanzorosciate e primo posto ancora fisso nell’obiettivo per la Pro Patria. Al termine della sfida il commento del tecnico dei tigrotti Ivan Javorcic è positivo: «Oggi bisogna sottolineare tre aspetti: la vittoria, non aver preso gol e il carattere. Dopo tante occasioni sprecate lo stato d’animo può cambiare, invece siamo stati bravi e maturi a continuare a crederci e a trovare il gol. Si cerca sempre di fare di tutto per vincere le partite, senza intaccare l’equilibrio; chiunque è entrato ha fatto bene. Questa squadra ha affrontato tanti ostacoli e questo ci ha temprato come squadra».

«In questo momento – spiega Javorcic – non posso dare risposte sugli infortunati, vediamo di capire di che entità è il guaio di Santana. Stiamo entrando nel rush finale, dobbiamo capire che gli avversari cambiano, così come tutti gli aspetti del gioco, meteo e arbitro compresi. Penso sia importante attingere da tutte le risorse che abbiamo».

Determinante con il suo ingresso in campo, Donato Disabato ha commentato così il successo: «L’importante era vincere, come squadra. Non mi interessa se gioco un po’ più in attacco o davanti alla difesa, l’importante è il risultato. Da qui alla fine saranno tutti avversari insidiosi, noi affronteremo le partite come sempre fatto e speriamo di fare il meglio. Durante la stagione sono stato spesso infortunato, ma ora sono pronto e spero di concludere senza più problemi il campionato. Sarà una lotta fino alla fine per il primo posto. Non so quale sarà la più tosta tra le gare che ci aspettano: la prossima sarà contro la Bustese e pensiamo a quella».