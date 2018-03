Jazz e dancehall, appuntamento alle Cantine

Appuntamento alle Cantine Coopuf nell’ultimo fine settimana di marzo. Venerdì 30 marzo appuntamento con Stolen Jazz Quartet, alle 21 e 15. La band di Gallarate (VA) dai ritmi suadenti e dall’attitudine elegante è formata da Giovanni Binaghi – Sassofoni; Luca di Toma – Pianoforte; Massimo Erbetta – Basso elettrico e Contrabbasso; Vacca Vittorio – Batteria.

Sabato 31 marzo, alle ore 22,00 c’è il Tribe Party. Una serata dedicata alla dancehall, techno, reggaeton, trap, in uno scoppiettante party a cura di “Tribe”, organizzazione di giovanissimi che vi farà ballare per ore ed ore. Alla consolle Luca Mazzola e Stefano Biffi. Ingresso in lista con riduzione 10 euro, drink incluso (Martina: 3401773329, Stefano: 3401074809) .