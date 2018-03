La buca ‘incriminata’? “La riparazione non ha tenuto”

Il “caso” della buca, profondissima (18 cm, nella foto), su viale Europa a Samarate ha fatto molto discutere: tanti sono i lettori che ci hanno scritto, lamentando lo stato delle strade samaratesi e il rischio legato proprio a quel caso specifico.

Ma cosa è successo? Enrico Puricelli, neoassessore ai lavori pubblici, spiega che il problema è stato affrontato in più fasi. «Non è stata dimenticata. La buca si è aperta già giovedì, venerdì la zona è stata anche transennata, per un paio di ore, con deviazione, proprio perché dovevamo intervenire. Poi è stata riparata, ma con la pioggia l’asfalto non tiene».

La riparazione viene fatta in questi casi in modo provvisorio, proprio perchè le condizioni meteo e l’umidità non consentono di fare un intervento risolutivo. Ma perché non ha funzionato la riparazione? C’è di mezzo il transito delle auto ma anche l’azione dell’acqua piovana, dice Puricelli. «Soprattutto per l’acqua forte caduta tra le 3 e le 5 di domenica pomeriggio».

Ce ne sono tante di buche sulla Statale, da Verghera a San Macario» ammette Puricelli. «Stiamo intervenendo, questa mattina [lunedì] sono lì per verificare la riparazione». Il danno per alcuni c’è già stato, ora c’è da sperare che la pezza “tenga”, pioggia permettendo…