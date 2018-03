La Busto Pallanuoto batte anche il Lerici Nuoto

Spettacolare e importantissima vittoria casalinga per la Busto Pallanuoto Renault Paglini che strappa un bel successo grazie all’8-7 rifilato al Lerici Nuoto. Una vittoria maturata nei primi due tempi, quando la squadra padrona di casa chiude bene la propria porta e va in gol in sei occasioni firmando il 6-3 di fine secondo tempo che è già una garanzia. Nel terzo parziale però gli ospiti accorciano fino a portarsi sul 7-5 che diventa 7-6 in avvio di ultima frazione. Viola in più di una occasione salva il risultato poi arriva il gol dell’8-6 , il Lerici accorcia ancora, ma non basta e Busto può far festa.

Negli scorsi giorni intanto l’associazione società sportive bustesi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, ha premiato la Busto Pallanuoto Renault Paglini durante la Pasqua dell’Atleta, con un premio per il campionato di serie C vinto nella scorsa stagione.

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI 8

LERICI SPORT 7

PARZIALI: 4-2; 2-1; 1-2; 1-2.

ARBITRO: Tornese

BUSTO PALLANUOTO RENAULT PAGLINI 8: Viola, Ciarini, Aspesi, Rosano, Benedetti (2), Clemente, Colombo(1), Grampa, Osigliani (3), Gennari(1), Genoni (1), Sartorello, Re. All.: Salonia.

LERICI SPORT: Ferrari, Nebbia, Mezzasalma, Telara (1), Zaric (3), Durno, Vettori, Ciardi, Ieno(2), Sabioni (1), Bertagna, Bonicelli, Telesca. All.: Sabioni.