La bustocca Maffioli in lizza per l’ufficio stampa di Fontana

Nei boatos di questi giorni circola il nome di una bustocca in un ruolo chiave della prossima amministrazione regionale guidata da Attilio Fontana. Si tratta dell’assessore, giornalista e leghista, Manuela Maffioli data in lizza in un approfondimento del Corriere della Sera per il posto di capo ufficio stampa del Presidente.

L’interessata, naturalmente, non commenta l’indiscrezione: «non sono decisioni che prendo io e non ne so niente. Certo è che sono definita stakanovista, e pronta a dare una mano mantenendo il mio ruolo a Busto».

Maffioli ha una lunga carriera nella comunicazione in Regione Lombardia. È stata vice capo redattore dell’agenzia di stampa Lombardia Notizie e portavoce di innumerevoli istituzioni regionali.