La Caronnese stravince, Varesina trafitta in casa

Per una Caronnese che vince e convince rimanendo nei piani altissimi della classifica, c’è una Varesina che non riesce a trovare risultati utili per uscire dalla zona calda della classifica.

CARONNESE – CASTELLAZZO 5-1

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Caronnese, che liquida il Castellazzo 5-1 con una grande prestazione. Troppo grande la differenza tra le due squadre, con i piemontesi sempre più vicini alla retrocessione e la squadra di Aldo Monza che continua a rimanere in scia alle due di testa. Gara incanalata subito bene per la Caronnese, che trova il vantaggio al 18’ grazie a Villanova. Al 45’, prima della fine del primo tempo, è Fall a siglare il raddoppio. Nella ripresa la trama non cambia e al 5’ ancora Fall va a segno per il 3-0. Poco dopo solo il palo si oppone al tiro di Puccio, mentre al 26’ gli ospiti accorciano grazie a Benabid, ma due minuti dopo Rolando ristabilisce le distanze. A un minuto dal 90’ Baldo si regala la gioia del gol in acrobazia, chiudendo la sfida sul 5-1.

VARESINA – OLTREPOVOGHERA 0-1

Continua a non trovare il colpo giusto per abbandonare le zone calde della classifica la Varesina, che perde in casa lo scontro diretto contro l’OltrepoVoghera e rimane ancora invischiata nei bassifondi, dove ci sono cinque squadre raccolte in due punti a cavallo della zona playout. Gara negativa per la Varesina quindi, che in casa non riesce a trovare il feeling con la vittoria. Poche occasioni create per le fenici e quelle poche non concretizzate. Il gol partita che condanna la squadra di mister Stefano Bettinelli arriva al 37’ della ripresa: contropiede dell’Oltrepo e colpo vincente di Cominetti per l’1-0 che decide il match e consegna ai vogheresi tre punti d’oro.