La Cassazione conferma le condanne per la banda di Mirko Oro

Sono state confermate in Cassazione le condanne a Mirko Rosa, più noto come Mirko Oro, a Giacomo De Luca, Andrea Fisichella, Osvaldo Rosa e Giovanna Papagna. Si chiude, dunque, la vicenda processuale dei negozi compro oro a marchio Mirko Oro.

Per Mirko Rosa è stata confermata la pena a 3 anni e 2 mesi di reclusione, per Giacomo De Luca la condanna è di 4 anni e 1 mese, mentre per Andrea Fisichella la condanna è a 2 anni e 9 mesi. Confermata anche la condanna per Ovaldo Rosa (1 anno), padre di Mirko. Per Giovanna Papagna, infine, la corte ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (1 anno e 1 mese). I giudici hanno anche reso definitiva la confisca dei beni in sequestro che ammontano a 1,2 milioni di euro (soldi e immobili).

L’indagine esplode nel giugno del 2015 quando il gip concede una serie di misure cautelari in carcere nei confronti di quello che, sino a quel momento, era considerato il re dell’oro. L’indagine del sostituto procuratore Nadia Alessandra Calcaterra e della Guardia di Finanza di Legnano fa scattare le manette nei confronti di Rosa, De Luca e degli altri componenti del gruppo per una maxi-evasione fiscale da 3,7 milioni di euro, false fatturazioni e ricettazione dell’oro che veniva ritirato senza registrazione e subito fuso.