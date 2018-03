Se la chiave della ripresa è tornare ad investire nella formazione: il punto sul mondo del lavoro italiano

La situazione dell’economia italiana e le dinamiche del mondo del lavoro continuano a mostrare un trend altalenante: è quanto emerge dalle rivelazioni Istat relative allo scorso anno e dal sentimento di consumatori ed imprese, oggi più che mai alle prese con la necessità di far quadrare i conti e, al contempo, di cogliere quella spinta al progresso che può rappresentare la chiave per una vera stabilizzazione della ripresa.

Il 2017 si è chiuso con un PIL cresciuto del 1,4%, un dato contenuto, ma comunque ottimo se si considera che l’importante indicatore non superava la soglia psicologica dello “zero virgola” dal 2010.

In particolare, a spingere l’economia nazionale sono stati la crescita della produzione industriale, in aumento del 3% rispetto al 2016, e quella delle esportazioni, sia verso i vicini paesi della Comunità europea che verso grandi economie come quella cinese e russa.

Il trend altalenante dell’occupazione

Le note dolenti continuano a riguardare il fronte dell’occupazione: a dicembre, la disoccupazione era in calo al 10,8%, un tasso ancora elevato rispetto alla media Ocse, ma anche il valore migliore registrato nel paese dall’agosto 2012.

Il numero dei disoccupati avrebbe visto una riduzione anche nella fascia dei giovanissimi, ma, stando ai dati Istat, l’aumento dell’occupazione avrebbe riguardato solo i contratti a tempo determinato, cresciuti di circa 330.000 unità, a fronte di una contrazione dei lavoratori a tempo indeterminato, pari ad almeno 25.000 contratti in meno.

Personalità del mondo dell’imprenditoria ed economisti concordano sul fatto che il 2018 rappresenterà un anno cruciale per l’Italia: gli stimoli legati ad iniziative delle Banca Centrale Europea come il “quantitative easing” e, più in generale, alla ripresa internazionale si stanno esaurendo e per proseguire nel cammino di crescita saranno indispensabili politiche lungimiranti e mirate a rafforzare la competitività del sistema paese.

La sfida con la trasformazione digitale del mondo del lavoro

Le strategie messe in atto dal tessuto produttivo nazionale contribuiranno a determinare il successo o il fallimento della sfida dell’Italia con il futuro.

Tanto per il mondo della produzione manifatturiera quanto per quello dei servizi, il treno non da perdere è quello della “trasformazione digitale”, un complesso processo di cambiamento dei metodi di organizzazione del lavoro, di produzione e di gestione del personale che non ha solo a che vedere con l’introduzione di nuove tecnologie e macchinari nelle aziende, ma soprattutto con l’acquisizione di nuove competenze e nuovi modus operandi.

La dimostrazione del successo di questa strategia è nei risultati dal Piano nazionale Industria 4.0 lanciato all’inizio dello scorso anno: gli incentivi fiscali per l’acquisto di nuove tecnologie e la formazione tecnica del personale si sono tradotti in un forte aumento degli investimenti privati e nella già citata crescita della produzione industriale, contribuendo a rimettere in moto l’economia nazionale.

La crescita del ruolo dei reparti HR

A sorpresa, alla guida dei progetti di trasformazione digitale che potrebbero traghettare le imprese italiane definitivamente fuori dalla crisi non saranno solo dirigenti e consulenti manageriali, ma soprattutto le figure professionali che si occupano di selezionare il capitale umano aziendale e di organizzarne i percorsi di crescita e formazione: entro il 2020, l’Associazione Italiana Direzione Personale (AIDP) prevede che il ruolo dei responsabili delle risorse umane nell’ambito dell’organizzazione aziendale diventerà predominante, portando ad una forte crescita della domanda di esperti nella gestione del personale.

Già nel corso degli anni della crisi economica, in Italia quanto nel resto del mondo, l’importanza dei responsabili HR all’interno delle aziende è cresciuta in modo esponenziale: in un periodo nel quale la necessità principale era quella di razionalizzare le risorse finanziarie, una selezione metodica del personale ed un’attenta gestione dei rapporti di lavoro sono diventati requisiti imprescindibili.

A confermare il crescente successo delle figure professionali che si occupano di tutte le mansioni relative alla gestione del personale, dalla selezione dei curriculum alla verifica della situazione contrattuale dei dipendenti, è anche quanto descritto nel report Almalaurea relativa allo stato occupazionale dei laureati in percorsi mirati al settore delle risorse umane.

A 5 anni dal conseguimento del titolo di dottore (in psicologia per il 25% degli intervistati, in economia per il 22% e in scienze politiche per il 20%), lo stipendio mensile netto dei professionisti HR si aggira attorno ai 1.400 euro e, soprattutto, più di un lavoratore su due si fregia di un contratto a tempo indeterminato.

Da sottolineare che il vero ingresso nel mondo del lavoro avviene mediamente dopo 8,3 mesi dalla laurea, un intervallo di tempo maggiore rispetto ad altri percorsi professionali, ma in realtà legato alla scelta piuttosto diffusa di approfondire le conoscenze nel ramo della gestione delle risorse umane, spesso attraverso programmi di studio specialistico ideati dalle Business School.

I percorsi di formazione specialistica in gestione del personale

I master in gestione del personale sono strumenti di formazione superiore in genere aperti ai neolaureati interessati a questo particolare percorso di specializzazione, ma anche a tutti quei professionisti che operano nel settore e desiderano ampliare le proprie conoscenze e sviluppare nuovi metodi di lavoro per rendere ancora più spendibile la propria professionalità.

Ciò che caratterizza i programmi dei master in gestione del personale messi a punto dalle Business School è in primo luogo la vocazione pratica degli insegnamenti: le lezioni spesso si tengono alla presenza di professionisti del settore pronti a condividere la propria esperienza, affiancando all’approccio nozionistico molte esercitazioni, con l’analisi di casi di studio e con esperimenti di role playing, nel quale al discente viene richiesto di calarsi in situazioni reali per apprendere quelle hard e soft skill che semplificano la gestione tanto delle normali attività quanto delle crisi aziendali.

Dall’acquisizione di competenze operative per l’analisi dei curriculum e l’organizzazione dei colloqui, a quelle per lo studio dei percorsi di aggiornamento e dei sistemi di verifica del rendimento del personale, fino ad arrivare all’amministrazione delle buste paghe e alla cura dei rapporti contrattuali, i percorsi di master in gestione delle risorse umane esaminano in modo approfondito tutta l’ampia serie di campi in cui si articola il lavoro di una specialista HR.

L’attenzione all’innovazione e all’aggiornamento dei programmi didattici è uno dei punti di forza dell’offerta delle Business School, realtà in crescita proprio perché, come descritto in precedenza, in crescita è la domanda di figure professionali capaci di inserirsi all’interno di grandi realtà, assumendo sin da subito un ruolo operativo e traghettando con metodo i dipendenti verso nuove logiche e sistemi produttivi.

L’unica vera formula che può contribuire a rilancio dell’economia e del mondo del lavoro italiano è quella degli investimenti nello sviluppo e nella formazione, tanto dei lavoratori, quanto dei responsabili e dei dirigenti preposti a valorizzare capacità e percorsi professionali dei dipendenti.