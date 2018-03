La Cimberio è salva ma vuole chiudere in bellezza

La vittoria ottenuta settimana scorsa a Bergamo ha consegnato alla Handicap Sport Varese la matematica permanenza nel massimo campionato italiano di basket in carrozzina. Un obiettivo che si sapeva essere alla portata della formazione di Bottini ma che andava “ratificato” sul campo da gioco.

Tagliato il traguardo, la Cimberio si appresta ora a disputare l’ultima gara interna, visto che i biancorossi non riusciranno ad approdare ai playoff: sabato 3 marzo il PalaCusInsubria ospiterà la partita contro la Nordest Castelvecchio a partire dalle ore 17 (ingresso gratuito). Ospiti che a differenza dei biancorossi dovranno a tutti i costi vincere per evitare la retrocessione: Castelvecchio ha due punti in più di Bergamo ma differenza canestri negativa rispetto agli orobici, quindi se il Montello battesse Porto Torres potrebbe salvarsi ai danni dei friulani.

Varese però giocherà la sua partita, con l’intento di ottenere la quinta vittoria in una stagione non semplice, soprattutto se confrontata a quelle recenti in cui la Cimberio è stata anche all’altezza delle prime della classe. L’annata sportiva però non si concluderà con Castelvecchio: tra quasi due mesi a Sheffield i biancorossi giocheranno le Final Eight di Eurolega 2.

L’ultimo turno di A1 è particolarmente interessante per via dello scontro al vertice tra Cantù e Porto Potenza Picena e di quello per il terzo posto tra Roma e Giulianova.