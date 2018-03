La compagnia Quintessenza va in scena all’auditorium di Jerago

La compagnia Quintessenza degli oratori di Somma Lombardo torna sul palco ma per questa volta in trasferta sul palcoscenico del Auditorium di Jerago sabato 10 marzo alle ore 21.

La compagnia propone “GO GO JOSEPH” un musical ispirato dal racconto biblico “Giuseppe e i suoi fratelli” tratto dalla Genesi (37,50)

Una storia avvincente e divertente per bambini e tutta la famiglia, dove non mancheranno i colpi di scena.

Tutte le scenografie i vesti sono state realizzate dai componenti di Quintessenza I biglietti sono in prevendita oppure presso il botteghino del Teatro Auditorium in via Colombo n.2 Jerago con Orago la sera prima dello spettacolo.