La Croce Rossa presenta il corso per volontari

Martedi 27 marzo alle ore 21 la Croce Rossa Italiana presenterà il corso base che consente l’ingresso nel mondo del volontariato di questa storica associazione.

Il corso, che terminerà nel mese di giugno, formerà nuovi volontari che potranno svolgere molteplici attività in base alle proprie attitudini.

Il volontario avrà la possibilità se maggiorenne di continuare il percorso di accreditamento per attività di soccorso in ambulanza; potrà svolgere attività socio-assistenziale(supporto ai malati di Alzheimer,al malato terminale, al tossicodipendente, dustribuzione materiale ortopedico e tanto altro). Avrà altresi la possibilita’ di conoscere la parte di protezione civile e se non supera i 32 anni svolgere attivita’ in area giovane. «Le possibilita’ di dare tempo a chi e’ in difficolta’ sono molteplici… Vi aspettiamo numerosi».

Appuntamento martedì sera alle scuderie Martignoni in via Venegoni 3 a Gallarate, dalle 21.