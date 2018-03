La densità della luce

La realtà non è una dimensione univoca, è costituita da più elementi e nel processo visivo si impone grazie alle differenziate caratteristiche che la compone. Nel processo d’osservazione, poi, ogni momento visivo è forma, spazio, elemento visivo, colore, sia nella sua singolarità sia nella sua totalità. E ’grazie a queste caratteristiche, costitutive degli elementi, che possiamo distinguere la singolarità di alcune parti sul tutto, la totalità del proprio spazio in ogni sua parte, l’unicità della propria complessità e, nella progressività della visione dar ragione della loro temporalità.

Il lavoro di Fabrizio Parachini nasce ed è costruito all’interno di queste definite asserzioni, dove solo in modo apparente distinguiamo i formati, i colori, le spazialità, i materiali, il luogo; perché è nella ben calcolata dimensione fisica dei luoghi d’allestimento che tutte le qualità di questa pittura analitica si coordinano in una precisa e riuscita dimensione spazio temporale, in una equilibrata tensione cromatica compositiva.

E’ allora poco rilevante scoprire composizioni costruite da soli dittici o da trittici, da fogli/pagine che ingombrano pareti, da ombre che modificano spazi e superfici, da sequenze pittoriche in dialogo a più elementi e che giocano a completamento o a contrasto cromatico con la spazialità del luogo. Solo pittura, nella sua essenzialità, nella sua spazialità, nella sua fisica totalità.

Una dimensione pittorica in riduzione ma che sa agire, sul piano psicologico dell’osservatore portandolo ad una visione più ampia della limitatezza delle superfici monocromatiche delle tele e che nelle dinamiche visive che sollecita, da ragione del tempo, del luogo, delle pareti che così vengono aiutate a definirsi, a darsi e a dare una nuova spazialità al luogo, a non essere chiuse in sé stesse ma, nel processo gestaltico della visione, farsi colore, farsi luce, completarsi, confrontarsi con la fisicità di tutta la realtà che sta attorno

Fabrizio Parachini

Azione sensibile e morale del colore….e dell’immagine

Fondazione Bandera – Via Andrea Costa 29 –Busto Arsizio (VA)

Dal 25 febbraio al 23 marzo 2018

Giovedi / Domenica 16–19