La domenica delle monetine “espatria” fuori provincia

Sono ben 74, ad oggi, i locali partecipanti alla terza edizione della domenica delle monetine. Il successo dell’iniziativa, che raccoglie le “monetine rosse” lasciate dai clienti, cioè quelle da 1-2-5 centesimi di euro, a favore di obiettivi benefici, va persino oltre la provincia di Varese: se la maggior parte dei locali aderenti è sparpagliata in 23 comuni della provincia, hanno aderito anche locali da Binago e Solbiate comasco, in provincia di Como, e anche due locali nella città di Milano, entrambi in via Piave.

La ‘ultima edizione ha permesso di donare due cyclette al Day hospital del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte, questa invece si ripromette di donare il ricavato per bambini autistici e con gravi disabilità: «Visto il gran numero di monete raccolte fino ad ora, manca già pochissimo – a 20 giorni dalla chiusura della campagna – per dare la certezza che tutta l’attrezzatura richiesta per i bambini autistici e con grave disabilita’ sarà acquistata». A parlare è Gennaro Gesuito, commerciante di Arcisate, ideatore e motore dell’iniziativa

«Questa volta superiamo abbondantemente il quintale di monetine raccolte. Puntiamo ai due quintali, e mi sa che ce la faremo. – spiega Gesuito – C’è stata una grande risposta da parte dei cittadini di tutta la provincia, e grande cuore: per questo do’ a appuntamento a tutti il 25 marzo a Varese in piazza Podestà presso il Caffè Biffi, per una grande festa»

DOVE CI SONO I LOCALI CHE RACCOLGONO LE MONETINE

VARESE

CAFFE’ BIFFI in Piazza del Podestà 1

LIBRERIA POTERE AI BAMBINI in Via Robbioni 39

CENTRO DIETETICO CANTU’ in Corso Matteotti 16

BAR LA BUSSOLA in Viale Belforte 18

ASSOCIAZIONE UNI3 in Via Carlo Rainoldi 14

ABBIGLIAMENTO 3ND WORLD in Corso Matteotti 64

PANIFICIO COLOMBO & MARZOLI in Piazza Giovine Italia 2

CITTA’ DEL SOLE in Via Morosini 2

OLIVIA KEY ABBIGLIAMENTO in Piazza XX Settembre 2

TOO SISTER ABBIGLIAMENTO in Via Manzoni 3

LA CUCINA DI ALTAMURA in Via Giannone 2

TABACCHERIA ALESSANDRO in Via Adamoli 67

PASTICCERIA SAPORI DI SICILIA in Viale Belforte 68

SCUDERIE CAVALLOTTI in Via Cavallotti 3

TABACCHERIA CATTANEO in Via Cattaneo 4

ORTOFRUTTA MINAZZI ROBERTO in Via Veratti 4

CAFFE’ SOCRATE in Piazza Monte Grappa 4

FARMACIA CENTRALE in Corso Matteotti 48

PANIFICIO DINOIA in Via Vetera 2

TABACCHI ANTOLINI in Viale Aguggiari 1

OFFICINA DEL TRAM in Viale Aguggiari 178

PARRUCCHIERE L’ABBRACCIO DEGLI ANGELI in Via Sabotino 12

BAR TABACCHI ROBERTO PELLEGRINI in Piazza XXVI Maggio 14 (Biumo)

BAR ROBERTA in Via Carcano 27 (Biumo)

BAR TABACCHI DI CINZIA ZERBINATI in Dalmazia 68 (Valle Olona)

PREMIATA ORTOFRUTTICOLA in Dalmazia 78 (Valle Olona)

CARTOLERIA IL GIOCO EDUCATIVO in Dalmazia 72 (Valle Olona)

ARCISATE

CAFFE’ FARINOLA in Via Matteotti 91

ACCONCIATURE LAURA SAPORITI in Via Verdi 34

MACELLERIA ALIMENTARI BOZZI EMILIO in Via IV Novembre 7

BAR STAZIONE in Via Roma 22

BAR IL CHIOSCHETTO in Via Cavour 53

EDICOLA L’ANGOLO DELLA NOTIZIA in Via Matteottii 65

ASD VALCERESIO A. AUDAX in Via Giacomini 17 (Brenno)

MALNATE

WINE & RESTAURANT TONETTI in Via G. Brusa 10

CARTOLERIA PUNTO A CAPO in Via Matteotti 43

CAFFE’ DELLA STAZIONE in Piazza Luraschi 2

FIBER MAGLIERIA CACHEMIRE – LAURA BERNASCONI in Via Oberdan 3 (San Salvatore)

BIANDRONNO

IDEA MODA DI RUSPINI ORNELLA in Via Montenero 9

VENEGONO INFERIORE

MERCERIA GIANCARLA in Via Manzoni 19

VENEGONO SUPERIORE

EDICOLA LIBRERIA PIANASCA in Via Battisti 3

EDICOLA PIROTECNICA E FUOCHI MASCIONI in Via Garibaldi 36

PASTICCERIA PISANO DAVIDE in Via Pasubio 41

CAVARIA CON PREMEZZO

STUDIO GOODLUCK in Via Matteotti 211

BRINZIO

ANGELA ACCONCIATURE in Piazza Galvaligi 4

BAR PANIFICIO SEMPRE FRESCO in Via Indipendenza 5

STOP AND GO STAZIONE DI SERVIZIO in Via Marconi 6

CANTELLO

PANIFICIO SANTA CATERINA ITALIAN BAKERY in Piazza Europa 2

GAZZADA SCHIANNO

GIROPIZZA TOURLE’ in Gallarate 49/A

INDUNO OLONA

PUB EXCALIBUR in Via Porro 194

PIZZA IN – GELATERIA in Via Jamoretti 129

MEDI MODA in Via Porro 39

BISUSCHIO

BAR CHARLIE in Via Mazzini 70

PORTO CERESIO

PANIFICIO SANTA CATERINA ITALIAN BAKERY in Via Burro 64

GELATERIA IL GOLOSONE in Via Butti 61

ACCONCIATURE METAMORFOSI in Via Gattoni 12

MORNAGO

BAR PIZZERIA INSUBRIUM in Via Provinciale 23

VERGIATE

INTEGRASTORE VERGIATE in Via Sempione 124

GERMIGNAGA

ELEVE’ DANCEWEAR in Via Luigi Cadorna 7

ISPRA

DOLCE & SALATO in Via Banetti 41

VIGGIU’

CARTOLERIA TRE B in Via Roma 104

ACCONCIATURE CHIMERA in Via Madonnina 2

OLGIATE OLONA

PIZZERIA KAMBUSA in Via Piave 101

BUSTO GAROLFO

IL CIRCOLO COMBATTENTI in Via Parrocchiale 16

ALBIZZATE

PIZZERIA VORTICE DI SAPORI in Via Col di Lana 2

GALLARATE

REVOLUTION COCKTAIL BAR & MORE in Via Cadore 10

AGENZIA SOLO AFFITTI in Via Postcastello 14

ORTOFRUTTA LE PRIMIZIE in Via Palestro 1

SOMMA LOMBARDO

ACCONCIATURE LUANA & CO, via Briante 15

MILANO

BASSLINE MUSIC SHOP in Viale Piave 6

BAR LITTLE DEVIL in Viale Piave 8

SOLBIATE COMASCO

ABBIGLIAMENTO CORI’S, via Ottorino Rossi 5

BINAGO

TABACCHI 24 ORE IL QUADRIFOGLIO in Via C. Battisti 5

PASTICCERIA SCHIAVULLI in Via Roma 34

Per chi volesse partecipare è sufficiente scaricare e stampare la locandina e far pervenire l’adesione tramite la pagina Facebook dell’iniziativa.