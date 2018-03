La domenica delle “monetine” a favore dei bambini autistici

Tutto pronto per la “Domenica delle Monetine”, tra pochi giorni (domenica 25 marzo) il “popolo” delle monetine, si ritroverà a Varese in piazza del Podestà, presso il Caffè Biffi, per la consegna delle monetine raccolte negli 80 punti vendita che hanno aderito alla manifestazione benefica a favore dei bambini autistici e con disabilita della nostra provincia.

Sono arrivate a 80 infatti le adesioni sparse tra il centro cittadino, e molti comuni della provincia, ma sono arrivate già monetine da Milano, Como, Vicenza, Genova, Salerno e Bari, a dimostrazione che questa volta l’organizzatore Gennaro Gesuito, grazie anche a settimanali nazionali, quotidiani locali, e TV, ha voluto mettere in campo tutto il suo impegno, per riuscire ad acquistare le attrezzature “richieste” dalle associazioni che seguono i bambini autistici e con disabilita della nostra provincia. Oltre ai titolari dei negozi che hanno aderito alla raccolta, anche singoli cittadini possono contribuire con le loro monetine, alla manifestazione che avrà inizio alle ore 10,00 e che si concluderà alle 17.00. Dalle 15 alle 17 è previsto intrattenimento per i più piccoli.