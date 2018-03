La fervente animalista condannata per maltrattamento di animali

Una fervente animalista, protagonista di battaglie contro i maltrattamenti e l’uso nella ricerca scientifica, è stata condannata per maltrattamenti sugli animali dal Tribunale di Busto Arsizio.

Galleria fotografica Canile Lager a Busto Arsizio 4 di 16

Sembra un controsenso ma è quanto è stato deciso dal giudice monocratico Maria Greca Zoncu che ha comminato a Roberta Ghezzi, braccio destro dell’onorevole Michela Brambilla nella battaglia di Green Hill, e alla madre il pagamento di una ammenda di 800 euro ciascuna per il reato previsto e punito dall’art. 727 com. 2 del Codice Penale (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e produttiva di gravi sofferenze) e la confisca degli animali medesimi.

Secondo l’accusa avrebbe detenuto 13 cani, 4 gatti e 4 testuggini in maniera assolutamente incompatibile rispetto alle normali esigenze di vita. Le due donne sono state condannate per violazione dell’articolo 727 comma 2 del codice penale.

La vicenda era iniziata nel mese di febbraio del 2012 quando alla Ghezzi e a sua madre furono sequestrati gli animali nella sua abitazione di Busto Arsizio. Molte le denunce contro di lei tra le quali quelle dei vicini che non potevano più accettare gli odori provenienti dall’abitazione delle due donne e di alcune associazioni animaliste.