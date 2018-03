La Finestra è pronta ad allargarsi con il “residenziale”

Finiti i lavori, l’appartamento del “residenziale” de “La Finestra” è pronto a riempirsi di vita ed esperienze.

La struttura attigua alla sede dell’associazione malnatese che si occupa di disabili è stata completata, manca giusto un po’ di arredo e corredo, ma da luglio sarà in grado di accogliere gli inquilini speciali.

La compagnia teatrale “Attori in Circolo” ha preannunciato che metà dell’incasso dello spettacolo “Non è vero ma ci credo”, che andrà in scena il prossimo 22 aprile (ore 18.00) al Teatro di Varese, verrà destinato ad acquistare parte del corredo per l’appartamento.

Saranno otto ragazzi più un educatore a vivere all’interno dell’appartamento, provando l’esperienza di gestirsi in autonomia e condividere spazi comuni di vita.

«Grazie ai vari contributi di Cariplo, Ubibanca, e tanti cittadini privati – commenta Mariagrazia Panigada, presidente dell’associazione – siamo riusciti a portare a casa questo progetto».

Prima dell’apertura del residenziale, un appuntamento da non perdere alla sede de “La Finestra” sarà la festa. Porte aperte in via Di Vittorio nei giorni 15, 16 e 17 giugno, per stare in compagnia, mangiare e dare una mano all’associazione. Sabato 16 alla sera ci sarà il “talent show” aperto a tutti dal nome “Finestra’s Funny Summer Show”, uno spettacolo da non perdere.

